Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Sierenmoosstraße

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Dienstagmorgen ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Sierenmoosstraße eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort betrat der Einbrecher mehrere Räume und erbeutete Modeschmuck im Wert von rund 200 Euro. Anschließend verließ der Täter das Haus wieder. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Sierenmoosstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell