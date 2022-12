Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Suche nach vermisstem Mann

Radolfzell (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend die Suche nach einem vermissten Mann aus Radolfzell aufgenommen. Der 95-Jährige verließ gegen 17:30 Uhr seine Wohnanschrift und ist bislang nicht zurückgekehrt. Aufgrund des Alters und der körperlichen Verfassung des Mannes ist davon auszugehen, dass er sich mittlerweile in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei und weiterer Rettungskräfte von DRK und Rettungshunden führten bislang nicht zum Auffinden des 95-Jährigen. Da der Mann bis vor kurzem in Krauchenwies wohnte, ist nicht auszuschließen, dass er sich auf den Weg an seine alte Wohnanschrift gemacht hat, dort aber nicht ankam. Der Vermisste trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine blaue Jogginghose, einen blauen Anorak und eine Strickmütze.

Ein Bild des 95-jährigen Mannes ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/radolfzell-am-bodensee-vermisstenfahndung/

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter der Tel. 07531 995-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

