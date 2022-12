POL-WAF: Oelde. Diebstahl aus Tankstelle

Warendorf (ots) - Ein misslungenes Wendemanöver ist der Grund, warum eine 31-jährige Frau am Dienstag (06.12.2022, 15.20 Uhr) in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Westkirchenerin fuhr in ihrem Auto auf der L 811 Richtung Alverskirchen. Als sie nach rechts in die K 19 abbog um zu wenden, kam sie nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb in einem Graben stehen. Rettungskräfte brachten die leicht ...

mehr