POL-WAF: Oelde. Radfahrer angefahren

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend (05.12.2022) und Dienstagnachmittag (06.12.2022, 15.00 Uhr) ein Auto in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der braune Opel Mokka war an der Nelkenstraße Richtung Dillweg abgestellt und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

