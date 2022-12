POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Lkw ist am Dienstagmorgen (06.12.2022, 09.30 Uhr) ein 70-jähriger Mann in Oelde verletzt worden. Der Oelder plante noch vor einem heranfahrenden Lkw auf einem Parkplatz an der Von-Büren-Allee herzulaufen. Der 56-jährige Fahrer des Lkw aus Hamburg konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsung nicht verhindern. Der Fußgänger stürzte und ...

