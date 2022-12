POL-WAF: Ahlen. Räuberischer Diebstahl dank Zeugen verhindert - U-Haft. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 05.12.2022, 11.57 Uhr

Warendorf (ots) - Täter sind zwischen Freitag (02.12.2022, 12.00 Uhr) und Samstag (03.12.2022, 08.15 Uhr) in Wohnhäuser in Drensteinfurt eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße und zu einem Einfamilienhaus an der Zumbuschstraße. Die Täter flüchteten jeweils nachdem sie die Wohnungen durchwühlt hatten. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe oder zu den ...

