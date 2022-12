POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrüche in Wohnhäuser

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag (04.12.2022) in ein Einfamilienhaus in Ahlen eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 17.50 Uhr und 20.45 Uhr Zugang über ein auf Kipp stehendes Fenster zu dem Haus an der Fäustelstraße verschafft. Sie stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend. Hinweise zu dem Einbruch oder Tätern bitte an die Polizei Ahlen, Telefon ...

mehr