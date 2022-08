Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Körperich-Niedersgegen

Wittlich (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Friedhofsmauer in Niedersgegen durch einen PKW beschädigt. Durch Zeugen wurden an der Unfallstelle gegen Mitternacht ein PKW BMW und ein PKW Toyota wahrgenommen. Hier sind die Kennzeichenfragmente bekannt, die für die Polizei ein wichtiger Ermittlungsansatz sind. Gibt es weitere Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer 06561-968510

