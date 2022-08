Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Randalierende Personengruppe in Bitburger Innenstadt

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 31.07.2022 wurde der Polizeiinspektion Bitburg in den frühen Morgenstunden eine Ruhestörung, ausgehend von einer größeren Personengruppe am Spittel in Bitburg gemeldet. Zunächst konnte eine Personengruppe durch die Streife der PI Bitburg nicht angetroffen werden. Im Bereich der Fußgängerzone konnte die Streife jedoch mehrere Sachbeschädigungen feststellen. So mussten mehrere umgeworfene Stühle sowie ein zerbrochener Glastisch festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte eine 9-köpfige Personengruppe gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Währenddessen versuchten die Personen fortlaufende die eingesetzten Beamt*Innen zu provozieren. Die Stimmung in der Gruppe war aufgeheizt. Erst nach der Androhung weiterer Konsequenzen beruhigten sich die Gemüter wieder und die Kontrolle wurde nach Feststellung der Personalien und Durchführung einer Gefährderansprache beendet. Ob die Personen für die Sachbeschädigungen in der Innenstadt verantwortlich sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Beschädigungen oder der Personengruppe geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

