POL-PDWIL: Körperverletzung beim Karnevalsfest in Karlshausen

Bitburg (ots) - Am Freitag, den 29.07.2022 gegen 15:15 Uhr ereignete sich in der Heinrichstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 45-jährige Radfahrer befuhr die Heinrichstraße aus der Echternacher Straße kommend und musste verkehrsbedingt warten, um nach links in die Franz-Mecker-Straße abzubiegen. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Radfahrer von ...

mehr