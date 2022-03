Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: GPS-Module von Treckern entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bippen (ots)

In der Nacht von Samstag (17.00 Uhr) auf Sonntag (08.50 Uhr) kam es in Bippen, in der Straße "Restrup" auf einem landwirtschaftlichen Gehöft zu einem Diebstahl von einem GPS-Modul einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, welche frei zugänglich auf dem Hof geparkt wurde. Die Täter entwendeten das Fahrzeugteil vom Dach des Treckers. Nur wenige hundert Meter weiter kam es auf einem Nachbarsgrundstück zu zwei weiteren Diebstählen von GPS-Geräten. Hinweise zu den Tätern oder den Taten nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

