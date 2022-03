POL-OS: Osnabrück: PKW-Brand auf dem Gelände des Osnabrücker Güterbahnhofs

Osnabrück (ots) - In der Zeit von 17.00 Uhr am Freitagabend und 08.30 Uhr am Samstagmorgen wurde in eine Werkstatt an der Bremer Straße eingebrochen. In einem Hinterhof unweit der Schulstraße gelangten die Täter durch grobe Gewaltanwendung an der Zugangstür in die Räumlichkeit. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge, welche aufgrund der Menge und des Gewichts ...

mehr