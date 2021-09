Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Münzautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hannoverschen Straße, nahe der Narupstraße, machten sich Unbekannte in der Nacht zu Montag an einem Münzautomaten zu schaffen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 22 und 04 Uhr auf das Tankstellengelände und brachen im rückwärtigen Bereich den Münzautomaten eines Hochdruckreinigers auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 bei der Osnabrücker Polizei.

