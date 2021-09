Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Großhandel von Einbrechern heimgesucht

Hasbergen (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Dienstag ein Großhandel an der Hansastraße. Einbrecher hebelten zwischen 23.20 und 01.30 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Schließlich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

