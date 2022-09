POL-OB: Fußgängerin nach Verkehrsunfall am 6.9.2022 verstorben

Oberhausen (ots) - Am 08.09.2022 ist eine Frau (73, aus Oberhausen-Schmachtendorf) per WhatsApp von ihrem angeblichen "Enkel" kontaktiert worden. Um schnell zu helfen hat sie eine höhere Summe an ein unbekanntes Konto überwiesen. Die Oberhausener Polizei warnt ausdrücklich vor dieser neuen Masche. Sprechen sie im Bekanntenkreis darüber, warnen sie vor diesen Betrügern. Es gab in dieser Woche weitere Meldungen ähnlicher Fälle in Oberhausen, bei denen es allerdings zu ...

mehr