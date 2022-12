Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfallfluchten in Sulingen und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr entfernte sich nach einem Unfall ein LKW-Fahrer unbekannter Marke unerlaubt vom Unfallort. Er befuhr die Leester Straße in Höhe der Hausnummer 109 und geriet etwas auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender MAN-LKW mit OHZ-Kennzeichen musste ausweichen und hat dabei ein geparktes Baustellenfahrzeug touchiert. Sein Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421-8066-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 08:30 Uhr kam es in Sulingen in der Akazienstraße in Höhe der Hausnummer 18 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen abgestellten Pkw Skoda und beschädigte u.a. den Außenspiegel. Der Schaden am abgestellten Fahrzeug wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, mögliche Beobachtungen der Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell