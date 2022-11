Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Vermisster tot aufgefunden - Diepholz, Pkw landet im Graben - Twistringen, Mehrere Straftaten in einer Nacht ---

Sulingen - Vermisster tot aufgefunden

Der seit dem 20.11 aus einem Pflegeheim in Sulingen vermisste 46-jährige Alexander Münz wurde gestern am Nachmittag in einem Garten im Wiesenweg tot aufgefunden. Bislang liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Seit seinem Verschwinden am 20.11 wurde mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, THW, DRK, Polizei und freiwilligen Helfern nach dem Vermissten gesucht (wir berichteten). Die umfangreiche Suche, u.a. auch am und im Stadt See, konnte den Vermissten nicht finden. Bei Gartenarbeiten wurde der 46-Jährige nun gestern bereits tot aufgefunden.

Schwaförden - Diebstahl aus Firmentransporter

In der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 07:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem in Schwaförden, Kirchweg, abgestellten Firmentransporter der Marke Daimler Benz diverses Werkzeug der Marke Makita. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Diepholz - Pkw landet im Graben

Ein älterer Pkw-Fahrer fuhr gestern gegen 11.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Amelogenstraße gegen einen geparkten Pkw Kia. Beim anschließenden Rangieren fuhr er seinen Pkw VW-Golf in den Graben neben dem Parkplatz. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Twistringen - Mehrere Straftaten in einer Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher noch unbekannte Täter in Twistringen mehrere Diebstähle begangen. Allein in der Bahnhofstraße wurden mehrere Diebstähle festgestellt: Weil die Tür vorbildlich gesichert war, misslang der Einbruch in eine Massagepraxis. Trotzdem richtete der oder die Täter einen Sachschaden von 500 Euro an. Von einer Terrasse wurden vier Gartenstühle im Gesamtwert von ca. 200 Euro entwendet. Weiter ging es zu einem Restaurant; dort wurden 200 Euro Bargeld aus einer Geldbörse sowie 2 Flaschen Alkohol entwendet. In der Straße "Am Bahnhof" wurde aus einer Werkstatt dann noch Kleingeld in unbekannter Höhe gestohlen. Ferner wurden zwei Firmentransporter angegangen: Aus einem Mercedes-Sprinter, der an der Stöttinghauser Straße abgestellt war, wurde Werkzeug im Wert von über 3000 Euro entwendet. Dies passierte ebenfalls an der Kornblumenstraße; dort fehlt aus dem Transporter Werkzeug im Wert von 1000 Euro. An beiden Daimler entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Alle Taten wurden erst am Dienstag früh entdeckt. Wer in der Nacht zu Dienstag etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Zwei Firmenwagen aufgebrochen

An der Bollenstraße wurde in der Nacht zum Dienstag bei einem Ford Transit eines Vilser Unternehmens die Seitentür aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren ein Paket gestohlen. Am PKW entstand Sachschaden von über 1700 Euro. Der Schaden wurde um 5.00 Uhr festgestellt. Kurze Zeit später musste der Fahrer eines LKW's, der auf einer Hofeinfahrt am Weizenkamp abgestellt war, ebenfalls einen Diebstahl feststellen: Gegen 3.00 Uhr in der Nacht wurden von der Arbeitsfläche seines Firmenlasters Werkzeuge im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. Vermutlich handelt es sich bei den Tätern um drei Personen, die sich anschließend fußläufig in Richtung Haferkamp entfernten. Wer Hinweise zu dem nächtlichen Geschehen geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Stuhr - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am Dienstag gegen 7:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Heiligenroder Straße zu einem Unfall, bei dem ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 63-Jahre alter PKW-Fahrer aus Ganderkesee wollte nach links von der Heiligenroder Straße aus in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei den Radfahrer. Die Schadenhöhe wird auf 900 Euro geschätzt.

