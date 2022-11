Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Mehrere Einbrüche in Geschäfte und Fahrzeuge ---

Diepholz (ots)

Zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag im Ortskern von Bassum.

So schlugen die noch unbekannten Täter zwischen Sonntag, 08:00 Uhr und Montag, 07:40 Uhr, die Glasscheibe einer Apotheke in der Sulinger Straße ein und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Das Stehlgut ist noch unbekannt.

Lediglich zu einem versuchten Einbruch kam es in eine Bäckerei in der Bremer Straße. Hier überraschte ein Zeuge um 03:00 Uhr die drei Täter, bevor diese in die Bäckerei eindringen konnten. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Auch in ein Modehaus in der Bremer Straße wurde eingebrochen. Hier kann die Tatzeit auf den frühen Montagmorgen, zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter verschafften sich ebenfalls durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Modehaus. Zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zudem kam es zu zwei weiteren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Wohnwagens gegen 01:45 Uhr in der Straße Bürgerpark stahlen die Täter u.a. zwei E-Scooter. Aus einem in der Bürgermeister-Lienhop-Straße geparkten Auto entwendeten die Unbekannten zwischen So., 19:50 Uhr und Mo., 07:30 Uhr, Bekleidungsgegenstände.

Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell