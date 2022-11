Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Glück im Unglück - nach Sturz im Hauptbahnhof aus Gleisbereich gerettet

Hamburg (ots)

Am 01.11.2022 gegen 11:45 Uhr befand sich ein 85-Jähriger in Begleitung seiner Ehefrau (beide deutsche Staatsangehörigkeiten) auf dem Bahnsteig zu Gleis 14 im Hamburger Hauptbahnhof und wartete auf das Eintreffen eines ICE. Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor der Mann das Gleichgewicht, stürzte in den Gleisbereich und blieb zunächst regungslos liegen.

Aufmerksame Reisende auf dem Bahnsteig hatten den Vorfall beobachtet.

Unter ihnen befand sich ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der nun alles richtig machte:

Zunächst überzeugte er sich davon, dass sich kein Zug der Gefahrenstelle näherte. Über weitere Reisende wurde der Notruf abgesetzt, zugleich wurde beobachtet, dass weiterhin kein Zug auf dem betreffenden Gleis einfährt. Der 23-Jährige rettete nun den Gestürzten mit Unterstützung weiterer Reisenden aus dem Gleisbereich.

Da sich der Verunfallte beim Sturz eine blutende Kopfplatzwunde zugezogen hatte, wurde auch diese auf dem Bahnsteig von dem Helfer medizinisch versorgt.

Wenige Minuten später traf ein Rettungswagen ein und transportierte den 85-Jährigen in ein Hamburger Krankenhaus.

Durch das sofortige Absetzen des Notrufs war der Triebfahrzeugführer des sich in der Anfahrt befindlichen ICE umgehend von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden, so dass es zu keiner weiteren Gefahrensituation für Helfer und auch Reisende im Zug gekommen war. Der Zug wurde rechtzeitig mittels normaler Bremsung schon vor Einfahrt in den Hauptbahnhof gestoppt.

