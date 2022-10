BPOL-HH: Mutmaßliches Diebes-Duo nach fünf Taten durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt

Hamburg (ots) - Am 01.10.2022 gegen 00.30 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (w.30) im S-Bahnhaltepunkt Neugraben fest. Zuvor beobachteten DB-Mitarbeiter die offensichtlich alkoholisierte Frau in einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem Mann. Angeforderte Bundespolizisten konnten bei Eintreffen vor Ort keine Streitigkeiten mehr ...

