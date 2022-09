POL-DA: Trebur-Geinsheim: Kennzeichen von DRK-Fahrzeugen gestohlen/Zeugen gesucht

Darmstadt OT Eberstadt (ots) - Am frühen Mittwochabend (31.08.2022) kam es in Eberstadt zu einem Kellerbrand. Um kurz nach 18:00 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Darmstadt über Rauchentwicklung aus einem Zweifamilienhaus in der Robert-Koch-Straße informiert. Vor Ort stellte die eingesetzte Berufsfeuerwehr ...

mehr