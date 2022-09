POL-DA: Michelstadt: Warnung vor Gewinnversprechen- Seniorin überweist rund 35.000 Euro

Reinheim (ots) - Am Donnerstag, den 25.08.2022 zwischen 09:50 Uhr - 16:45 Uhr wurde in der Kirchstraße 48, in 64354 Reinheim ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Skoda am rechten Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Ober-Ramstadt unter Telefon: ...

