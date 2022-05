Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Brand zweier Aufenthaltscontainer

Sinsheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gerieten gegen 15.00 Uhr in der Sinsheimer Hauptstraße zwei Container einer Firma in Brand, die von den dortigen Mitarbeitern als Aufenthaltsräume genutzt werden. Die Brandursache ist bislang unklar, könnte jedoch im Bereich des Backofens einer installierten Küche zu finden sein. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich belaufen. Die Feuerwehr Sinsheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

