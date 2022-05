Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Heidelberg (ots)

Nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.40 Uhr und 04.00 Uhr im Gaiberger Weg auf dem Königstuhl mit 0,94 Promille mit seinem Kia einen Unfall verursacht hatte, flüchtete der mutmaßliche Verursacher zunächst von der Unfallstelle. Nachdem Zeugen auf das im Abhang stehende Fahrzeug aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, konnte der 21-Jährige in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er Verletzungen im Gesichtsbereich aufwies, wurde er in einem Heidelberger Krankenhaus untersucht. Im Anschluss musste er zunächst eine Blutprobe und danach seinen Führerschein abgeben. Beim Unfall entstand Sachschaden am Fahrzeug und an insgesamt drei Leitpfosten, die der Fahrer offensichtlich umgefahren hatte. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können, dürfen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621 174-1700 melden.

