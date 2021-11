Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizeischild gestohlen

Osnabrück (ots)

Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr, machte sich ein zunächst unbekannter Täter an der Polizeidienststelle in Bad Rothenfelde zu schaffen. Der Mann wurde durch einen vorbeifahrenden Zeugen dabei gesehen, wie er das Schild mit der Aufschrift "Polizei" vom Dienstgebäude an sich nahm. Bei Eintreffen der Beamten konnten aufmerksame Passanten die Fluchtrichtung des Täters benennen, sodass der Dieb in der Nähe eines Supermarktes angetroffen werden konnte. Die Beamten trafen dabei auf einen alten Bekannten, der bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Der 38-Jährige war stark alkoholisiert und rückte sein Diebesgut nach Aufforderung an die Beamten aus.

