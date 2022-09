Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim - Sulzbach: Unfall mit Motorrad

Ein 16-jähriger Kraftradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in der Hauptstraße in Sulzbach leicht verletzt. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin fuhr vom Gelände einer Tankstelle in die Hauptstraße ein und übersah vermutlich den in Richtung Billigheim fahrenden jungen Mann auf seiner Yamaha, sodass es zum Unfall kam Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 16-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

