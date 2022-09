Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Widdern: Über 28.000 Euro Sachschaden und Vollsperrung nach Unfall

Für etwa acht Stunden voll gesperrt war die A81 bei Widdern nachdem ein Lastzug am Mittwochmorgen verunfallte und seine Ladung über die Autobahn verteilt wurde. Ein 46-Jähriger war gegen 6 Uhr mit seinem Lastzug auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Gespann. Die Zugmaschine kollidierte mit der Mittelleitplanke, woraufhin die Sicherung des Containers auf dem Anhänger riss. Der geladene Container rutschte von dem Anhänger und verteilte seinen Inhalt über sämtliche Fahrtstreifen beider Richtungen der Autobahn. Die A81 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme bis 14 Uhr voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Gespann war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

A6/Kirchardt: LKW kollidiert mit Kleintransporter - Hubschrauber im Einsatz

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 32-jähriger nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Kirchardt am Mittwochmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann stand mit seinem Kleintransporter vermutlich aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/ Steinsfurt und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer kam auf dem rechten Fahrtstreifen aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste das mutmaßliche Pannenfahrzeug. Der Kleintransporter der Marke Renault wurde von dem Laster quer über die Fahrbahn geschoben und kollidierte mit der Mittelbetonleitplanke. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Autobahn 6 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa 3 Stunden voll gesperrt werden. Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf bis zu 15 Kilometern Länge.

