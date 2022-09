Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach:PKW beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin einen Fiat in der Dieselstraße und setzte seine Fahrt fort ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Besitzerin des Kleinwagens stellte den Schaden an der Fahrzeugfront fest, nachdem sie ihren Einkauf beim dortigen Discounter erledigt hatte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

Öhringen - Baumerlenbach: Gartenhütte abgebrannt - Hoher Sachschaden

Eine Gartenhütte in der Erlengrundstraße geriet am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört. Der Besitzer der Hütte befand sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs im Wohnhaus unmittelbar daneben. Als er den Brand bemerkte, versuchte der Mann zunächst selbständig das Feuer zu löschen, was allerdings misslang. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße zwischen Möglingen und Baumerlenbach zeitweise gesperrt werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

