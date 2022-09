Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Gundelsheim: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 2159 am Dienstagnachmittag bei Gundelsheim wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Autofahrerin musste gegen 15 Uhr wegen einem vorausfahrenden Radfahrer abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 24-Jähriger erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr mit seinem Audi auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen auf Drogeneinfluss bei dem Audi-Fahrer fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dieser verlief positiv auf THC. Der junge Mann musste die Streife in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person zwischen Freitag und Montag mit ihrem Fahrzeug in Neckarsulm. Der oder die Unbekannte fuhr vermutlich beim Rückwärtsfahren im genannten Zeitraum gegen einen in der Neubergstraße geparkten Fiat eines 72-Jährigen. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet

Beim Fahrtstreifenwechsel kollidierte eine bislang unbekannte Person am Dienstagvormittag in Heilbronn mit dem VW Lupo eines 44-Jährigen. Der Mann war gegen 11 Uhr auf der Oststraße auf dem rechten von zwei Fahrtstreifen unterwegs, als eine unbekannte Frau in einem weißen Mazda von dem linken auf den rechten Fahrtstreifen wechselte. Die Fahrerin des Mazda mit Heilbronner Kennzeichen schnitte den Lupo-Fahrer auf Höhe einer Tankstelle und beschädigte die linke Seite des Pkws. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die Frau einfach weiter. Sie soll etwa 45 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Mazda-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Ein leichtverletzter Fahrgast bei Unfall zwischen PKW und Linienbus

Ein Leichtverletzter war die Folge einer Kollision zwischen einem VW Touran und einem Linienbus am Dienstagmorgen in Heilbronn. Die 55-jährige VW-Fahrerin wechselte gegen 9.15 Uhr auf der Allee auf die Busspur, um ihren Mitfahrer aussteigen zu lassen. Dabei übersah sie wohl den auf der Busspur fahrenden Linienbus. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte ein 72-jähriger Fahrgast. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Dienstag und Mittwoch einen geparkten PKW in Heilbronn und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen 4 Uhr am Dienstag und 0.30 Uhr am Mittwoch kollidierte der oder die Unbekannte mit dem am Rangierbahnhof abgestellten Ford Transit eines 22-Jährigen. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Casino - Zeugen gesucht

In ein Casino in Heilbronn-Böckingen sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Über ein Garagentor gelangten die Einbrecher zwischen 00.30 Uhr und 5 Uhr in das Spielgeschäft in der Albert-Schäffler-Straße und entwendeten Bargeld. Zuvor hatten die Täter vergeblich versucht die Eingangstüre zu öffnen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

A6/Heilbronn: Teile der Ladung verloren und weitergefahren - Unfallverursacher gesucht

Ein unbekanntes Fahrzeug verlor am Dienstagvormittag zwei Holzleitern auf der A6, weshalb ein Citroen auf einen Sattelzug auffuhr, als dieser wegen den Leitern abbremste. Ein 65-jähriger Sattelzugfahrer befuhr gegen 10.30 Uhr die Autobahn 6 und musste wegen den Leitern und eines deshalb abbremsenden vorausfahrenden Fahrzeugs ebenfalls abbremsen. Dies bemerkte eine 65-Jährige wohl zu spät und fuhr mit ihrem Citroen auf den Sattelzug auf. Die Citroen-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt nach dem Unfall zunächst fort. Er wurde von einer Streife einige Kilometer weiter auf dem Seitenstreifen der Autobahn 6 angetroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Die Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gesehen haben, wer die Leitern verloren hat und weitere Geschädigte deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegengenommen.

Heilbronn: Frau kommt unter Bus und verstirbt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verstarb eine Frau, nachdem sie von einem Bus erfasst wurde. Die Frau befand sich gegen 13 Uhr im Linienbus, der auf der Sinsheimer Straße unterwegs war und in Richtung Kraichgauplatz abbog. Als dieser an der dortigen Bushaltestelle anhielt und die Fußgängerin hinten aus dem Fahrzeug ausstieg und nach vorne lief, überquerte sie die Fahrbahn und wurde vom Bus mit der rechten Front erfasst. Sie wurde unter dem Bus eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

