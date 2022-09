Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: 15.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim entstand am Montagabend zirka 15.000 Euro Sachschaden. Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes AMG C-Klasse die Poststraße. Dabei blieb der Mann mit seinem Wagen an einem geparkten Audi RS 5 Sportsback hängen und verursachte hohen Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Bad Mergentheim: Tuningkontrollen

Bei Tuningkontrollen in Bad Mergentheim wurden mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt. Die Überprüfungen durch das zuständige Polizeirevier fanden am Dienstag zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr am Bahnhof in Bad Mergentheim und am Busbahnhof in Edelfingen statt. Insgesamt wurde an sieben Fahrzeugen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis, jeweils aufgrund von Manupulationen an der Auspuffanlage, festgestellt. Ein Fahrzeug wurde sogar sichergestellt. Die Fahrer und Halter der betroffenen Fahrzeuge müssen nun mit Bußgeldern rechnen.

