Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Am Sonntagabend (28.11.2021), kurz vor 22.00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Gerhart-Hauptmann-Straße zum Einsatz. Dort meldete eine Anwohnerin, im Treppenhaus eine leicht angezündete/ angekokelte Zeitung aufgefunden zu haben. Glücklicherweise kam es zu keinem Brandgeschehen. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt zum Geschehen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

