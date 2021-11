Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: City-Bike aus Schuppen gestohlen

Gera (ots)

Gera: Vermutlich überkletterte er von Freitag (26.11.2021) zum Samstag (27.11.2021) das Gartentor eines Grundstückes in der Lortzingstraße in Gera und begab sich anschließend direkt zum dortigen Schuppen. Anschließend beging der Einbrecher eine Diebstahlstat, so dass die Geraer Polizei nunmehr ermittelt. Wie bis dato bekannt ist, stahl der Unbekannte aus dem Schuppen ein dort abgestelltes City-Bike. Auf gleichem Weg verließ der Täter scheinbar das Grundstück wieder und entkam mit seinem Diebesgut unerkannt. Die Polizei aus Gera ermittelt zum Geschehen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen bemerkt? Können Sie Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des grauen Fahrrades geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

