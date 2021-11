Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahn beschmiert

Gera (ots)

Gera: Eine Straßenbahn im Bereich Gera-Bieblach war am gestrigen Sonntag (28.11.2021) offenbar Ziel unbekannter Sachbeschädiger. In der Zeit von 04:30 Uhr bis 08:30 Uhr besprühten die Täter die Bahn mit schwarzer Farbe, wobei sie mehrere Buchstaben- und Zahlenkombinationen aufsprühten und so Sachschaden verursachten. Die Geraer Polizei ermittelt nun zur Tat und sucht gleichzeitig nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

