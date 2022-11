Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - Syke, falscher Wasserwerker bestiehlt Rentner - Sulingen, Unfallgeschädigter gesucht ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Drei leicht verletzte Personen sind nach einem Auffahrunfall in der Sudweyher Straße in Weyhe zu beklagen. Ein 40-jähriger Weyher befuhr mit seinem PKW die Sudweyher Straße in nördliche Richtung. Kurz vor der Straße Achter de Beeke übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Seat und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Seat wiederum auf einen davorstehenden Opel geschoben. Alle drei Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 9.000EUR geschätzt.

Syke - falscher Wasserwerker bestiehlt Rentner

Am Samstagvormittag hat sich ein falscher Gas-/Wasserwerker unter dem Vorwand, die Anschlüsse überprüfen zu müssen, Zutritt zu einer Wohnung in der Nordwohlder Straße verschafft. Er lenkte den Rentner ab, indem er im Bad das Wasser laufen lassen sollte und durchsuchte in der Zeit die Schränke im Wohnbereich. Anschließend flüchtete der falsche Wasserwerker fußläufig. Gestohlen wurde ein Portemonnaie mit allen gängigen Dokumenten. Die EC-Karte nutzte der Dieb, um vom Konto des Bestohlenen sofort 1.000 Euro abzuheben. Der gesamte Schaden beträgt ca. 400 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graues Haar. Er war dunkel gekleidet. Wer weitere Hinweise zu diesem Betrug geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 zu informieren.

Syke - Unfallflüchtiger gesucht

Bereits am vergangenen Mittwoch, um 16:30 Uhr, wurde im Mittelweg ein geparkter Mercedes beschädigt, ohne dass der Verursacher sich dazu bekannt hat. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Seat handeln. Bei diesem ist der rechte Außenspiegel beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter (0 42 42) 9 69-0.

Twistringen - Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Am Montag wurde der Polizei durch Zeugen um 14:40 Uhr ein Unfall an der Köbbinghauser Straße gemeldet. Ein LKW sei in Fahrtrichtung Harpstedt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit zwei Bäumen und einem Leitpfosten kollidiert. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, war der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Er konnte durch Polizisten verfolgt und gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der 50-jährige Mann aus Ganderkesee erheblichen Widerstand, so dass dem Mann Handschellen angelegt werden mussten. Der Grund für die Flucht könnte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Für Alkohol am Steuer sprachen auch diverse Alkoholflaschen, die im Fahrerbereich gefunden wurden. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde er zum Polizeikommissariat nach Syke gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der LKW wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Nutzung der Fahrbahn war nur eingeschränkt möglich. Die Sperrung konnte am späten Nachmittag aufgehoben werden. Der Sachschaden beträgt fast 6.000 Euro.

Bassum - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 22:00 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Haferkamp. Die Bewohner hatten das Haus verlassen, was der Täter ausnutzte und eine Tür aufbrach. Anschließend durchsuchte er das Haus nach Wertsachen. Zum Stehlgut sind noch keine Angaben bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 500EUR. Die Polizei bittet darum, verdächtige Personen und Fahrzeuge umgehend zu melden und sich Kennzeichen zu notieren.

Sulingen - Unfallgeschädigter gesucht

Am Montag, dem 28.11.2022, gegen 10:45 Uhr, touchierte eine Fahrzeugführerin aus Sulingen beim Einparken einen anderen Pkw auf dem Parkplatz Lange Straße 9 bei der Brunnen Apotheke in Sulingen. Noch während die Fahrzeugführerin die angrenzende Apotheke aufsuchte, entfernte sich der beschädigte andere Pkw vom Parkplatz, ohne dass sich die Unfallverursacherin um die Schadensregulierung kümmern konnte. Zur Schadensregulierung wird der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Pkw (evtl. Caddy) gesucht, der zur Vorfallzeit auf dem Parkplatz an der Brunnenapotheke geparkt hat und der Pkw vermutlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Sulingen - Nachmeldung zu einer Verkehrsunfallflucht

Wie bereits berichtet, kam es zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr, in Sulingen, in der Linderner Straße / Anne-Frank-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer beschädigt dort vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Maschendrahtzaun und entfernt sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des verursachenden Pkw zurück. Dabei soll es ich um Teile eines PKW BMW X5, Baujahr 2000-2006 handeln. Die Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) sucht nach Hinweisen zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeugführers.

Sulingen - Diebstahl aus Neubau

In der Zeit von Sa., 11:00 Uhr bis Mo., 09:50 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter zwei Brandschutztüren eines Neubaus, im Elisabeth-Selbert-Weg auf und entwendete Werkzeuge und verschiedene Bauutensilien. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca.5.000 EUR.

