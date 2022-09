POL-PPWP: Unfall unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Kaiserslautern (ots) - Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag von vermutlich Gleichaltrigen verprügelt und bestohlen worden. Die drei Verdächtigen folgten dem Jugendlichen vom Einkaufszentrum in der Innenstadt bis an den Hauptbahnhof. Auf dem Guimarães-Platz schlugen die Unbekannten ihr Opfer. Der 16-Jährige verlor dabei seine Kopfhörer, welche die Täter an sich nahmen. Dann flüchteten die Unbekannten. Die jungen ...

mehr