POL-PPWP: Schockanruf - Senior lässt Lüge auffliegen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, in ein Möbelhaus in der Fabrikstraße einzubrechen. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass eine Scheibe an der Gebäudefront übers Wochenende eingeschlagen wurde. Offenbar war es den Tätern aber nicht gelungen, in die Geschäftsräume einzudringen. Gestohlen wurde nichts. Es blieb beim Sachschaden durch die kaputte Scheibe. Hinweise auf verdächtige Personen, ...

