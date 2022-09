Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Möbelhaus in der Fabrikstraße einzubrechen. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass eine Scheibe an der Gebäudefront übers Wochenende eingeschlagen wurde. Offenbar war es den Tätern aber nicht gelungen, in die Geschäftsräume einzudringen. Gestohlen wurde nichts. Es blieb beim Sachschaden durch die kaputte Scheibe.

Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen Samstagabend, 19.20 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, im Bereich Fabrikstraße und drumherum gesehen wurden, nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter Telefon 0631 369-2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell