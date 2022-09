POL-PPWP: Streit endet im Krankenhaus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher waren am Sonntagabend in Enkenbach-Alsenborn aktiv. Gegen 21.30 Uhr drangen sie in der Uhlandstraße in eine Werkstatt mit angegliedertem Büro ein. Dabei lösten sie Alarm aus. Ein Zeuge, der auf den Alarm aufmerksam wurde, beobachtete anschließend eine flüchtende Person. Diese beschrieb er folgendermaßen: ungefähr 1,70 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkle Hose, grüne Jacke mit schwarzen ...

mehr