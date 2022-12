Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Kind leicht verletzt - Diepholz, Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - Bassum, Einbruch in Apotheke ---

Sulingen - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Mittwoch gegen 07:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 12-jährigen Kind, welches mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. An der Einmündung Oderstraße / Bassumer Straße übersah die Pkw-Fahrerin, als sie in die Bassumer Straße einfahren wollte, das Kind auf dem Geh- und Radweg und nahm ihm die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 800 Euro geschätzt.

Sulingen - Auf Ölspur ausgerutscht

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr stürzte ein 37-jähriger Leichtkraftradfahrer in Folge einer Ölspur auf der Galtener Straße / Lange Straße. Der 37-Jährige wollte aus der Galtener Straße in die Lange Straße abbiegen und geriet auf einer Ölspur ins Rutschen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte eine Ölspur verursacht und sich nicht um die Beseitigung gekümmert. In Folge des Sturzes verletzte sich der 37-Jährige leicht. Hinweise zum Verursacher der Ölspur nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, entgegen.

Diepholz - Auffahrunfall

Gegen 07.50 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall in der Vechtaer Straße Einmündung K 30 leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem Pkw hinter dem Pkw eines 20-Jährigen. Hinter ihr befand sich ein 22-jähriger Pkw-Fahrer. Alle drei wollten nach links in die K 30 abbiegen. Als der 20-Jährige abbremste, fuhren die 21-Jährige und der 22-Jährige auf. Auf der Fahrbahn befand sich ein leichter Ölfilm, der neben dem zu geringen Abstand als Ursache in Betracht kommt. An den beteiligten Pkw entstand ein Schaden von rund 11000 Euro.

Bassum - Einbruch in Apotheke

In die Apotheke am Gesundheitszentrum an der Marie-Hackfeld-Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Entdeckt wurde der Einbruch am Donnerstag um 04.50 Uhr. Bisher unbekannte Täter nahmen einen Gullydeckel und schlugen damit eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer in der Nacht etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag fand am Kindergarten in Scholen ein Laternenfest statt. Für einen Sharan-Fahrer allerdings nahm es ein unschönes Ende: Als die Familie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden von mind. 2000 Euro feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Beobachtet wurde, dass ein weißer PKW rückwärts aus einer Parklücke auf die Fahrbahn auffahren wollte und auf Grund der Vielzahl der parkenden Autos, dafür mehrmals hin- und her rangieren musste. Vermutlich touchierte er oder sie dabei den blauen VW Sharan an der Fahrerseite, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkte. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

