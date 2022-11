POL-DH: --- Martfeld - Tödlicher Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Sulingen - Vermisster tot aufgefunden Der seit dem 20.11 aus einem Pflegeheim in Sulingen vermisste 46-jährige Alexander Münz wurde gestern am Nachmittag in einem Garten im Wiesenweg tot aufgefunden. Bislang liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Seit seinem Verschwinden am 20.11 ...

