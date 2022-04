POL-NMS: 220407-1-pdnms Ortsschilder gestohlen, Zeugen gesucht Bereich Ascheffel

Eckernförde (ots) - In der Nacht vom 04. auf den 05.04.2022 kam es in der Eckernförder Innenstadt, und zwar in der Nähe des Rathausmarktes, zu einem versuchten Einbruch zum Nachteil eines dortigen Juweliergeschäftes. Bisher unbekannte Täter versuchten eine Scheibe einzuschlagen, um dadurch an die dahinter befindlichen Schmuckstücke zu gelangen. Die tatbetroffene ...

