Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220405-2-pdnms Zeugen nach versuchten Einbruch in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 04. auf den 05.04.2022 kam es in der Eckernförder Innenstadt, und zwar in der Nähe des Rathausmarktes, zu einem versuchten Einbruch zum Nachteil eines dortigen Juweliergeschäftes.

Bisher unbekannte Täter versuchten eine Scheibe einzuschlagen, um dadurch an die dahinter befindlichen Schmuckstücke zu gelangen. Die tatbetroffene Scheibe wurde lediglich beschädigt, so dass nichts entwendet werden konnte.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder an die Kriminalpolizeistelle Eckernförde unter der Rufnummer 04351- 89212600.

Sönke Petersen

