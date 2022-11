POL-KN: (Konstanz) Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigter gesucht (18.11.2022)

Rottweil (ots) - Vermutlich beim zu dichten Vorbeifahren hat ein Unbekannter am Freitagvormittag in der Hauserner Straße an einem in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.50 Uhr vor Gebäude Nummer 24 abgestellten VW Golf den linken Außenspiegel beschädigt. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem ...

mehr