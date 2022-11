Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter versucht in Gartenhütte einzubrechen

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 09.11.22, und Freitag, 18.11.22, versucht in eine Gartenhütte auf dem Urisbergweg, in der Kleingartenanlage Schwaketental, einzubrechen. Der Unbekannte versuchte die Tür der Laube aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend hebelte der Unbekannte die Tür eines hinter der Hütte liegenden Schuppens auf, entwendet dort jedoch soweit bekannt nichts. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, entgegen.

