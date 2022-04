Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 9. Internationales Motorradsymposium - bitte erneut anmelden

Trier (ots)

Bezugnehmend auf die Presseveröffentlichung zum 9. Internationalen Motorradsymposium in der Eifel, vom 12. April 2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5195715 ), bittet die Polizei alle Teilnehmer*innen, die sich bereits online angemeldet haben, dies erneut zu tun.

Aufgrund eines technischen Problems, das mittlerweile behoben wurde, sind abgeschickte Anmeldungen nicht bei uns eingegangen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Das Polizeipräsidium Trier lädt gemeinsam mit Kooperationspartnern am Samstag, 7. Mai, um 8.30 Uhr zum 9. internationale Motorradsymposium ein. Partner sind die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Police Luxemburg Nord, die Politie Limburg/Niederlande, die Police Belgien, der ADAC Mittelrhein, die DEKRA, die Eifel Tourismus GmbH, die Kreisverkehrswachten Bitburg-Prüm und Vulkaneifel. Der Veranstaltungsort ist das TGZ Daun im Vulkaneifelkreis.

Motorradfahrer*innen über 45 Jahren sind leider seit Jahren überproportional in der Verkehrsunfallstatistik vertreten. Dem wollen wir mit unserer Konzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" entgegenwirken. Dieses Jahr gibt es sogar einen besonderen Grund zu feiern, dann das Symposium wird zehn Jahre alt. Die Ursachen für die Überpräsenz der "Silver Ager" in der Statistik sind vielfältig. Neu- oder Wiedereinsteigern fehlt es oft an Fahrpraxis, andere sind sich über ihr Leistungsvermögen oder das ihres Motorrades nicht im Klaren.

Es referieren ein DEKRA-Ingenieur, zwei ADAC-Mitarbeiter, zwei Ärzte und ein Polizeiseelsorger. Alle sind selbst aktive Motorradfahrer. Nachmittags können die Teilnehmer*innen unter Anleitung von Fahrlehrer*innen praktisch üben, um die Handhabung des Motorrades zu verbessern. Dazu ist es erforderlich, dass mit dem eigenen Motorrad angereist und Schutzbekleidung getragen wird. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt unter gebührender Vorsicht, allerdings unter Haftungsausschluss des Veranstalters. Für das Mittagessen wird ein Pauschalbetrag erhoben.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter https://s.rlp.de/motorradsymposium2022 möglich.

