Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrüche in mehrere Firmen im Industriegebiet Trierweiler

Trierweiler (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 14. April bis Dienstag dem 19. April brachen bislang Unbekannte in mehrere Firmengebäude im Industriegebiet Trierweiler ein.

Durch gewaltsames Öffnen von Fenstern oder Türen gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in einzelnen Unternehmen kleinere Bargeldbeträge entwendet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Kripo Trier bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell