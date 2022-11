Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - schwarzen Audi A3 Cabrio beschädigt

VS-Villingen (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem auf der Vom-Stein-Straße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte streifte den am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellten schwarzen Audi A3 Cabriolet. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, entgegen.

