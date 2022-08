Pirmasens (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines VW Caddy ein. Der Pkw war in Höhe Luisenstraße 27 geparkt. Der in der Ablage der Fahrertür liegende Geldbeutel mit 110 Euro in bar und diversen Karten und Ausweisen wurde entwendet. Die Polizei weißt immer wieder darauf hin, keine Wertsachen oder Taschen, schon gar nicht im sichtbaren Bereich, ...

