POL-PDPS: 99-jährige Dame auf Abwegen

Zweibrücken (ots)

Am 17.08.2022, um 15:10 Uhr teilt ein besorgter Mitbürger der Polizeiinspektion Zweibrücken eine vermutlich hilflose Rollstuhlfahrerin im Bereich des Bahnhofes in Zweibrücken mit. An der Örtlichkeit konnte durch die eingesetzten Kräfte eine 99-jährige Dame aus Zweibrücken in ihrem Rollstuhl festgestellt werden. Diese zeigte sich wohlauf und gab an in einer nahegelegenen Pflegeeinrichtung untergebracht zu sein, jedoch nicht mehr selbstständig dorthin zurückzukehren zu können. In Rücksprache mit der Pflegeeinrichtung wurde die Dame bei Sonnenschein durch die eingesetzten Kräfte fußläufig zurückgebracht. Ein entsprechendes Erinnerungsbild wurde der Dame übergeben. |pizw

