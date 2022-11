Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Villingendorf) Unfall im Kreisverkehr Villingendorf - 10.000 Euro Schaden

Rottweil - Villingendorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am frühen Freitagmorgen im Kreisverkehr der Bundesstraße 27 und der Landesstraße 424 zwischen Rottweil und Villingendorf gekommen. Eine 61-jährige Frau war mit einem Toyota Yaris auf der L 424 von Villingendorf in Richtung Rottweil unterwegs und fuhr kurz vor 06 Uhr in den Kreisverkehr mit der B 27 ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Nissan, dessen 54-jähriger Fahrer sich schon von Balingen kommend im Kreisverkehr befand. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

